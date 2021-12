हिण्डौन में निर्दलीयों ने मारी बाजी,जीत की रेस में पिछड़ी कांग्रेस-भाजपा

31 वार्डों में से13 में निर्दलीयों को ताज,कांग्रेस के 8 व भाजपा के6 जीते उम्मीदवार

पंचायत समिति चुनाव

करौली Published: December 21, 2021



हिण्डौनसिटी. हिण्डौन पंचायत समिति सदस्य पद के मतदान के 6 दिन बाद मंगलवार को ईवीएम से जनादेश निकला। करौली में हुई वोटों की गिनती के बाद सामने आए परिणामों में निर्दलीयों ने बाजी मार 13 सीटों पर कब्जा राजनीतिक दलों को प्रत्याशियों को मात दी है।

31 सदस्यों की पंचायत समिति में कांग्रेस को महज 8 व भाजपा को 6 और बसपा को 4 सीटें मिली हैं। चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेताओं को बड़ी जीत की उम्मीद थी, लेकिन निर्दलीयों के हावी होने से कयास धरे रह गए। कांग्रेस के 28 प्रत्याशियों में से महज आठ प्रत्याशी ही जीत दर्ज करा पाए।



सुबह 11 बजे से शुरू हुई मतगणना में शुरुआती रुझानों में राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी व प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के प्रत्याशी वोटों के गणित में सिमटते नजर आए। पंचायत समिति प्रधान पद के लिए बाड़ाबंदी कर रहे दोनों पार्टी के नेता मतगणना के राउण्डों में उतार चढ़ाव पर टकटकी लगाए रहे। दोपहर बाद निर्दलीयों के बाजी मारने से दोनों दलों की गणित बदल गई।



पंचायत समिति के 31 वार्डों में कांग्रेस ने 15 महिलाओं सहित कुल 29 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। जबकि 2 वार्डों में उम्मीदवार खड़े नहीं किए। इनमें से कांग्रेस के मात्र आठ प्रत्याशी ही जीत की आ सके। कमोबेश यहीं स्थिति भाजपा की रही। भाजपा ने 14 महिलाओं सहित कुल 28 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे।वहीं दो 3 वार्डों में प्रत्याशी खड़े नहीं किए। ईवीएम से निकले परिणाम में भाजपा के 6 उम्मीदबार ही जीत पाए हैं। वहीं बसपा ने सबसे कम 19 वार्डों से चुनाव मैदान मेें प्रत्याशी खड़े किए। जिनमे से 4 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज करा पंचायत समिति में पार्टी को प्र्रतिनिधित्व कायम रखा है।



सर्वाधिक मतों से जीते विधायक पुत्र

हिण्डौनसिटी. पंचायत समिति चुनाव परिणाम में विधायक भरोसीलाल जाटव के पुत्र कांग्रेस प्रत्याशी विनोद कुमार जाटव सर्वाधिक मतों के अंतर से जीते हैं। उन्होंने 1715 मत प्राप्त कर निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के रामसिंह को 1289 मतो से पराजित किया। रामसिंह को 426 मत मिले। वहीं वार्ड 30 में जीत का अंतर सबसे कम रहा है। कांटे की टक्टर में भाजपा उम्मीदवार सुखदेव 670 वोट प्राप्त कर निर्दलीय जितेंद्र सिह से महज 6 मतों के अंतर से जीत पाए।

22 वर्ष की राधा व 76 वर्ष के घमंडी जीते

पंचायत समिति चुनाव में वार्ड 2 से निर्दलीय रामप्रताप व वार्ड 25 से कांग्रेस के घमंडीराम सबसे बुजुर्ग है। दोनों की उम्र 76 वर्ष है। वहीं वार्ड 3 से भाजपा की भगवानी देवी 75 वर्ष की सबसे बुजुर्ग महिला सदस्य निर्वाचित हुई है। जबकि वार्ड 24 से 22 वर्षीय निर्दलीय राधा सोलंकी सबसे युवाहैं।

