इन्द्राज गुर्जर निर्विरोध बने श्रीमहावीरजी के उप प्रधान

Indraj Gurjar became the uppradhan of Shri Mahavirji unopposed



श्रीमहावीरजी पंचायत समिति

करौली Published: December 24, 2021 11:55:46 pm



श्रीमहावीरजी. पंचायत समिति के वार्ड चार से निर्दलीय प्रत्याशी के रुप में सदस्य का चुनाव जीतकर आए इन्द्राज गुर्जर कांग्रेस के टिकट पर श्री महावीरजी के उपप्रधान पद के लिए निर्विरोध चुने गए है।

तहसील परिसर में शुक्रवार सुबह से शुरु हुई चुनाव प्रक्रिया के दौरान इन्द्राज सिंह गुर्जर ने अपने समर्थकों के साथ निर्वाचन अधिकारी हिम्मत सिंह के समक्ष नामांकन पेश किया। इसके बाद भाजपा की ओर से किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया। नाम वापसी का समय बीतने के बाद निर्वाचन अधिकारी ने इन्द्राज सिंह को निर्विरोध रुप से उप प्रधान घोषित कर पद की शपथ दिलाई। साथ ही निर्वाचन का प्रमाण पत्र भी सुपुर्द किया।

श्रीमहावीरजी.

श्री दिगंबर जैन आदर्श महिला संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय में गुरुवार को समाजोत्पादन शिविर में छात्राध्यापिकाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। इस दौरान संभागियों ने हथेलियों पर मेहंदी मांढकर कौशल का प्रदर्शन किया ।

प्राचार्य रामदयाल गुप्ता ने बताया कि संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय(बीएसटीसी) में मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें मेहंदी, रंगोली सहित सभी प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्राध्यापिकाओं के समूहों को पुरस्कृत किया। निर्णायक दल ने छात्राओं के कौशल की परख कर नतीजे जारी किए। इस दौरान बीएसटीसी के व्याख्याता सुकाराम मीणा, रजनी उपाध्याय ,दिनेश चौधरी भरत लाल सहित सभी प्रशिक्षक उपस्थित रहे।

तहसील के बाहर समर्थकों ने नव निर्वाचित उप प्रधान का साफा-मालाओं से स्वागत किया। इन्द्राज सिंह स्नातक उतीर्ण हैं। उनके पिता दर्शन सिंह श्रीमहावीरजी क्षेत्र की राजनीति में लम्बे अर्से से सक्रिय हैं। उनकी दादी हरप्यारी भी सरपंच रह चुकी हैं।

