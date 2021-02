खेती में किया नवाचार, लहलहा रही काले गेहूं की फसल

Innovation done in farming, black wheat crop is blooming

-दोगुनी आमदनी के लिए किसानों ने बदला परम्परागत बीज

-बाइजट्ट गांव में 20 बीघा खेत में हो रही फसल