गरीबों को वितरण के लिए आए सरकारी गेंहूं के आटे में कीड़े

Insects in government wheat flour for distribution to the poor. Two years old wheat flour 200 bags and 240 kits are kept in the Municipal Council.नगरपरिषद में रखे हैं दो वर्ष पुराने गेंहूं के आटे के 200 कट्टे व 240 किट