एक लाख की स्मैक के साथ दबोचा गया नशा पैड़लर, बाइक जब्त

Intoxicated paddler caught with a smack of one lakh, bike confiscated

ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत नई मण्डी थाना पुलिस की कार्रवाई

करौली Published: May 09, 2022 10:15:55 am

हिण्डौनसिटी. शहर के नई मण्डी थाने की पुलिस ने रविवार को एक नशा पैड़लर को दबोच कर एक लाख रुपए कीमत की 10 ग्राम अवैध स्मैक एवं बाइक जब्त की है। आरोपी युवक शहर की कॉलोनियों से लेकर आसपास के गावों में जाकर स्मैक का सेवन करने वालों को सफेद नशे के इस अवैध सामान की आपूर्ति करता था।

एक लाख की स्मैक के साथ दबोचा गया नशा पैड़लर, बाइक जब्त



थानाप्रभारी गिर्राज प्रसाद ने बताया कि आरोपी शिव कॉलोनी निवासी सौरभ कुमार शर्मा है। जो महवा रोड़ पर 220 केवी जीएसएस के समीप बाइक से स्मैक की आपूर्ति देने पहुंचा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की दो टीमों में शामिल करीब 10 पुलिसकर्मियों ने तीन तरफा नाकाबंदी की। संदेह होने पर जीएसएस के समीप खड़ा आरोपी सौरभ शर्मा ने भागने का प्रयास किया, लेकिन सादा कपडों में वहां पहले से मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे घेराबंदी कर दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 10 ग्राम 10 मिलीग्राम अवैध स्मैक मिली। इस पर आरोपी को गिरतार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

अवैध शराब बेचते युवक गिरफ्तार, 70 पव्वा जब्त

-सदर थाना पुलिस की कार्रवाई

हिण्डौनसिटी. सदर थाना पुलिस ने रविवार को अवैध रुप से शराब बेच रहे एक जने को गिरफ्तार कर देशी शराब के 70 पव्वे जब्त किए हैं।

थानाप्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि आरोपी दानालपुर निवासी धर्मसिंह मीणा है। जो श्रीमहावीरजी मार्ग पर खेड़ा का पुरा स्थित पेट्रोल पंप के पास अवैध रुप से शराब बेच रहा था। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस को देख आरोपी भागने लगा, लेकिन पुलिसकर्मियों ने पीछा कर उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से देशी शराब के 70 पव्वे जब्त किए गए। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें