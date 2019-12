थाने पहुंच निवेशकों ने मांगी चिटफंड कम्पनी के एमडी से ठगी राशि

Investors reached the police station, duped the amount from the MD of the chit fund company. Charges of grabbing 10 crore rupees from more than 500 people in Hindaun opening company branch

हिण्डौन में कंपनी की शाखा खोल 500 से अधिक लोगों से 10 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप