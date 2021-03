नियमों की नहीं परवाह,कृषि भूमि पर काट रहे अवैध कॉलोनियां!

Irrespective of rules, illegal colonies are being cut on agricultural land!

खेती की जमीन में उगा रहे मकानों की फसल,ठगे जा रहे लोग, नगरपरिषद की नहीं निगरानी