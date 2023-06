गर्मी में रीता जगर बांध, हिलोरों के लिए मानसून का इंतजार

Jagar Dam empty in summer, waiting for monsoon for Healers

नादौती, सपोटरा व टोडाभीम के 6 बांध भी सूखे

हिण्डौनसिटी. बिपरजॉय के असर से जिले में हुई बारिश से बांध-पोखरों में पानी की आवक हुई है। लेकिन हिण्डौन क्षेत्र का जगर बांध जल आवक से अछूता रह गया। कैचमेंट एरिया में गत दिवस हुई बारिश से गेज पर एक फीट पानी चढा, जो सूखे पड़े पेटे को भी तर नहीं कर सका। नादौती, टोडाभीम, सपोटरा क्षेत्र के बांध कमोबेश सूखे हैं। अब क्षेत्र के बांधों को जल की हिलारों के लिए मानसून का इंतजार है।

एक सप्ताह से बिपरजॉय चक्रवात के प्रभाव से जिले में हो रही बारिश से मानसून से पहले ही बांध तालाबों में पानी की आवक की आस बंधी थी। जिले के कई बांधों में बारिश से पानी आवक भी हुई, लेकिन जगर क्षेत्र में कम बारिश होने से बांध में पानी की आवक नहीं हो सकी। ऐसे में बांध में विंग बॉल से दूर तक पेटा सूखा नजर आ रहा है। गत वर्ष 30 सितम्बर तक मानसून खत्म होने पर बांध में जल स्तर करीब 10 फीट था। अक्टूबर माह के दूसरे सप्ताह में तीन दिन हुई बेमौसम की बारिश से स्तर बढ़कर 14 फीट 8 इंच हो गया। लेकिन मानसून के विदाई के बाद बांध के जल स्तर में क्रमिक गिरावट शुरू हो गई। तेज सर्दी के तीन माह नवम्बर, दिसम्बर व जनवरी में पानी का गेज 6 फीट कम हो गया। फरवरी माह के बांध में 8 फीट बचा पानी गर्मी की दस्तक के साथ दूर पेटे में सिमटता गया। मई माह में मोरी पर लगे गेज पर बांध सूखा घोषित हो गया। 22 जून की रात कैचमेंट एरिया में 25 एमएम बारिश होने से बांध से पानी की कुछ आवक से सूखे गेज पर जल का स्तर एक फीट हो गया। विभागीय सूत्रों के अनुसार पानी के आवक से मोरी पर बांध के गेज में तात्कालिक इजाफा हुआ है। मौसम खुलने के साथ एकाध दिन में बांध का गेज फिर से सूख जााएगा। क्षेत्र में मानसून आने पर ही बांध में जलभराव हो सकेगा।