तीन दशक में 12 बार ही चलीं जगर की नहरें, इस बार फिर सूखी रहेेगी उम्मीद!

Jagar's canals ran only 12 times in three decades, this time it will be dry again!

- 12 वर्ष से बांध से नहरों में नहीं छोड़ा गया पानी

-जगर बांध में कम हुआ जल भराव