जैन आचार्य ससंघ ने दिनभर में 7 घंटे में किया 17 किलोमीटर विहार

पत्रिका चला आचार्य वर्धमान सागर संघ के साथ: कल शोभायात्रा के साथ होगा मंगल प्रवेश

करौली Published: July 17, 2022 12:26:32 am

श्रीमहावीरजी. राजस्थान सरकार से राजकीय अतिथि का सम्मान प्राप्त आचार्य वर्धमान सागर का शनिवार को लगभग 24 वर्ष बाद करौली जिले में प्रवेश हुआ।

कटकड़ गांव के समीप गंभीर नदी की सूखी धरा को पार करके आचार्य ने सुबह साढ़े 8 बजे करौली जिले में प्रवेश किया तो उनके स्वागत में मौजूद सैकड़ों लोगों ने पादप्रक्षालन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। आस-पास केगांवों से भी श्रद्धालु उनका आशीर्वादलेने दौड़े चले आए। राह में ग्रामीणों का समूह जमा हुआ और जयकारे गूंजने लगे। भक्ति भाव से सैंकड़ों लोगोंने आचार्य का स्वागत किया।

जैन श्रद्धालुओं ने जैनाचार्य के आगमन परशंखनाद करके श्रीमहावीरजी कीधरती पर महामस्तकाभिषेक महोत्सवके लिए उत्साह का बिगुल बजाया।आचार्य वर्धमान सागर ने शनिवार को ससंघ वजीरपुर से सुबह साढ़े 5बजे विहार किया और कटकड़ गांवके एक निजी स्कूल में ठहराव स्थलपर सुबह 9 बजे पहुंच गए। यहांपर्परा के अनुसार मंत्रों व भजनों केबीच आहारचर्या सम्पन्न हुई। आचार्य ने दिनभर यहां विश्राम किया। शाम सवा 5 बजे उन्होंने कटकड़ से विहार किया और 6 किलोमीटर की यात्रा करके खेड़ा गांव के एक निजी स्कूल में बनाए गए ठहराव स्थल पर पहुंचगए। रास्ते में बारिश आई तो वे कुछदेर ठहराव भी किया। आचार्य ने सुबहमें लगभग 11 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में तथा शाम को 6 किमी. कीयात्रा दो घंटे में तय की। उनके ससंघ में 9 मुनि, 15 आर्यिका , 2 क्षुलल्क शामिल हैं। इनके अलावा 100 से अधिक श्रद्धालु भी हैं। महामस्तकाभिषेक में करेंगे सानिध्य प्रदान

आचार्य वर्धमान सागर 24 वर्ष बाद श्रीमहावीरजी में आयोजित हो रहेमहामस्तकाभिषेक में सानिध्य प्रदान करेंगे। इससे पहले चार्तुमास मेंसाधना करेंगे। इसके लिए जैन तीर्थ स्थली श्रीमहावीरजी में सोमवार को शोभायात्रा से उनका आगमन होगा। वर्धमान सागर ने यहां चार्तुमासके लिए नवंबर 2021 में कर्नाटक के कोथली से विहार किया था। ससंघ सोमवार सुबह 10 बजे श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र में मंगल प्रवेशकरेगा। इसी दिन शाम 4 बजे उनके 54वें वर्षा योग चातुर्मास के लिए मंगल कलश स्थापना होगी। वर्ष 1999 में आए थे श्रीमहावीरजी वर्धमान सागर संसघ के मीडिया प्रभारी प्रमित जैन ने बताया कि करौली जिले में आचार्य वर्धमान सागर का 24 वर्ष बाद आगमन हुआ है। आचार्य वर्धमान सागर 18 जनवरी 99 में शांतिवीर नगर में पंचकल्याणक महोत्सव में जैनाचार्य का सानिध्य मिला था। तब के बाद फिर से उनका आगमन हो रहा है। इस बार क्षेत्रवासी चार माह तक जैनाचार्य का सानिध्य मिलने से अभिभूत हैं। पढ़ना जारी रखे

