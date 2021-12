जैन मुनियों ने किया मंगल प्रवेश, कलश यात्रा से की अगवानी

Jain sages did Mangal Pravesh, were welcomed by Kalash Yatra

भगवान जिनेंद्र के गूंजे जयकारे

करौली Published: December 06, 2021 12:16:05 am

पटोंदा. कस्बे में मंगल प्रवेश करते जैन मुनियों को नमन अभिवादन करते जैन समाज के लोग।

