video- रिक्त पद होने पर मृतक की पत्नी को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनाएंगे, 15 घंटे बाद खुला रोड से जाम

सपोटरा. मृतक की पत्नी को (Jammed off the open road after 15 hours) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति दिए जाने के आश्वासन के बाद कुडग़ांव-सपोटरा मार्ग से 1५ घंटे के बाद जाम खुला। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने बजरी के अवैध खनन को बंद कराने तथा लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उल्लेखनीय है कि बजरी से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली ने काडू मीना नाम के युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद ग्रामीणों ने मार्ग पर जाम लगा दिया था। जाम को खुलवाने के लिए पुलिस-प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे । लेकिन ग्रामीणों ने मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी व 50 लाख रुपए की मुआवजा की मांग की। लेकिन अधिकारी मांग पूरी नहीं कर सके। इस कारण रात भर जाम लगा रहा। गुरुवार सुबह जिला कलक्टर के आदेश पर पुलिस-प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा मृतक की पत्नी को रिक्त पद होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति तथा पंचायत राज विभाग की योजनाओं का लाभ दिलाने का लिखित में आश्वासन दिया। इसके बाद लोगों ने जाम खोला।

जाम से आमजन को हुई परेशानी

सपोटरा-कुडग़ांव मार्ग पर जाम लगाने से क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम लगने से दोनों तरफ वाहनों की लाइन लगी, जिससे लोग बीच रास्ते में ही फंस गए। सपोटरा क्षेत्र का यह प्रमुख मार्ग है। जिससे हजारों की संख्या में लोगों की आवाजही लगी रहती है। लेकिन शाम के समय जाम लगने से सरकारी कर्मचारियों के साथ स्कूल के विद्यार्थी व आमजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा।