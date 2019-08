जन्माष्टमी पर करौली में उड़ती हैं पतंगे... दिनभर रहा वो काटा वो मारा का शोर

रक्षाबंधन के बाद एक बार फिर करौली में पतंगबाजी परवान चढ़ी। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी ( Krishna Janmashtami 2019 in karauli ) पर सुबह से शुरू हुआ पतंग उड़ाने का सिलसिला ( Tradition of flying kites in karauli ) देर शाम तक चला।