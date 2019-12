पानीपत के फिल्मांकन में महाराजा सूरजमल के व्यक्तित्व से छेड़छाड़ को लेकर जाट समाज आक्रोश

पानीपत के फिल्मांकन में महाराजा सूरजमल के व्यक्तित्व से छेड़छाड़ को लेकर जाट समाज में आक्रोश

Jat community outrage over tampering of Maharaja Surajmal's personality in filming of Panipat. Memorandum submitted to the SDO to the Chief Minister by performing the Jat Samaj in the Tehsil

-जाट समाज का तहसील में प्रदर्शन कर एसडीओ को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन