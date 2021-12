डकैती के मामले में जेईएन गिरफ्तार, पुलिस ने चार साथी पहले पकड़े

je ee en arrested in robbery case, police caught four accomplices first

क्यारदा खुर्द गांव स्थित एक घर में डकैती के मामले में था फरार

-नई मंडी थाना पुलिस की कार्रवाई

करौली Published: December 10, 2021 12:19:53 pm

