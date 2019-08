जेईएन को पीटने वाला ठेकेदार 24 घंटे में गिरफ्तार नहीं, तो बिजली कर्मचारी करेंगे हड़ताल

JE N's Bitter contractor gets arrested in 24 hours, electricity staff will strike .Power Corporation workers displaying in Tehsil memorandum submitted to SDO.



- विद्युत निगमकर्मियों ने तहसील में प्रदर्शन कर एसडीओ को सौंपा ज्ञापन