करौली के मदनमोहन मंदिर से महिला श्रद्धालुओं के लाखों के जेवरात पार,शिकायत पर पुलिस बोली पहनकर क्यों आई

करौली. स्थानीय मदनमोहन मंदिर में रविवार को आयोजित नंदोत्सव के दौरान चोरों की गैंग ने पुलिस प्रबंधों को धता बताकर महिला (Jewelry worth lakhs of female devotees stolen from Madanmohan temple in Karauli) श्रद्धालुओं के लाखों रुपए के सोने के जेवरातों परा हाथ साफ कर दिए। इस दौरान टाउन चौकी में शिकायत पर पुलिस से उल्टा ही जवाब मिला, पुलिस बोली पहनकर ही क्यों आई। जिससे महिलाओं में पुलिस के प्रति और नाराजगी पनपी है। नंदोत्सव के समय हजारों की संख्या में महिला श्रद्धालु मंदिर में पहुंची, प्रसाद वितरण के समय चोरों की गैंग ने मंदिर में अलग-अलग स्थानों पर महिलाओं के गले से सोने की चेन, पातरी, मंगलसूत्र पार कर लिए। प्रसाद वितरण के बाद जैसे मालूम चला तो महिलाएं रोने लग गई। दो महिलाएं दरवाजे के पास रो रही थी, जिन्हें लोगों ने मुुश्किल से संभाला, इसी दौरान दो-तीन और महिलाएं रोती हुई मंदिर से निकली। बाद में परिजनों के साथ महिलाएं टाउण पुलिस चौकी पहुंची, जहां पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में वैशीलीनगर निवासी संजूलता पत्नी मुकेश कुमार शर्मा (व्याख्याता) ने बताया कि मंदिर परिसर से ६० हजार रुपए की लागत की सोने की पातरी चोरी हो गई। महौली गांव की रीता ने बताया कि सोने की चेन तोड़ ली गई। विवेक विहार, अरावली नगर की दो महिलाओं के जेवरात भी पार हो गए। जिन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई है। इसके आलावा कुछ महिलाएं बिना शिकायत दर्ज कराए ही चली गई।



पुलिस ने नहीं किया सहयोग

पीडि़त महिला संजूलता ने बताया कि गले से सोने की पातरी चोरी होने पर वह तत्काल दरवाजे पर खड़े पुलिसकर्मियों के पास पहुंची, उसने कहा कि अभी ही सोने की चेन पार हुई तथा आरोपी अंदर ही है। पुलिसकर्मियों के साथ उसके चलकर आरोपी को तलाश करने को कहा। लेकिन पुलिसकमियों ने चोरों को तलाश करने की बजाय उसे टाउन पुलिस चौकी पर भेज दिया। जहां पर एक अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई तो उसने कहा कि सोने के जेवरात पहनकर ही क्यों आती हो।

हजारों की भीड़ से व्यवस्था बाधित

हजारों की भीड़ थी, जिसे संभालने के लिए पुलिस स्टाफ का अभाव था। जिससे चोरों को समय पर नहीं पकड़ पाए। हालांकि अब चोरों की तलाश कर रहे हैं।

महेश शर्मा प्रभारी टाउन पुलिस चौकी करौली