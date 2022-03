दिल्ली-मुम्बई रेल मार्ग पर यह रेलफाटक किया बंद, अब अण्डरपास से होगी वाहनों की आवाजाही

मेगा ब्लाक में रद्द रही जयपुर बयाना पैंसेंजर, अन्य ट्रेनें भी हुई लेट

करौली Published: March 15, 2022 11:24:08 pm

हिण्डौनसिटी. हिण्डौन-फतेहसिंहपुरा रेलवे स्टेशन स्थित कंसाने का नंगला रेल फाटक हमेशा के लिए बंद हो गया। अब समपार रेलफाटक के स्थान पर अण्डर पास पुलिया से राहगीरों व वाहनों की आवाजाही होगी। मंगलवार को पांच घंटे के मेगा ब्लाक में फाटक के स्थान पर अण्डरपास पुलिया का निर्माण किया गया। मेगा ब्लाक के चलते जयपुर-बयाना पैसेंजर ट्रेन रद्द रही। वहीं अन्य ट्रेनें भी निकटतम स्टेशनों पर रोकने से देरी से संचालित हुई।

रेलवे सूत्रों के अनुसार सुबह 10.55 बजे स्वर्ण मंदिर मेल की निकासी के बाद डाउन लाइन व सोगरिया एक्सप्रेस को रवाना करने के बाद 11 बजकर 5 मिनट से अपलाइन पर मेगा ब्लॉक शुरू हुआ। अण्डरपास निर्माण के लिए सुबह 7 बजे समपार रेल फाटक को बंद कर दिया। साथ ही कोटा, गंगापुरसिटी व हिण्डौन के रेलपथ विभाग के अभियंताओं व कार्मिकों ने हाड्रोलिक कें्रनों से रेल पटरियों के नीचे पुलिया के ब्लाक्स स्थापित किया।

इस अवधि में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक हिण्डौन-फतेहसिंह पुरा के बीचे ट्रेनों का संचालन बंद रहा। ऐसे में मुम्बई-दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस को आधा घंटे से अधिक समय तक हिण्डौन रेलवे स्टेशन पर रोकना पड़ा। वहीं आगरा पैसेंजर व अन्य ट्रेनों को समीप के रेलवे स्टेशनों पर रोकना पड़ा। इधर जयपुर-बयाना पैसेंजर ट्रेन के रद्द रहने से यात्रियों को परेशानी हुई। स्टेशन अधीक्षक त्रिलोकचंद राजौरा ने बताया कि आशिंक रूप से निरस्त होने से जयपुर-बयाना ट्रेन का संचालन जयपुर-सवाईमाधोपुर के बीच संचालित हुई।

मेगा ब्लाक में पांच घंटे खड़ी रहीं टे्रनें पटोंदा. फतेहसिंह रेलवे स्टेशन के पास अण्डरपास निर्माण कार्य के चलते जयपुर बयाना फास्ट पैसेंजर ट्रेन रद्द रही। वहीं कई ट्रेनेें मेगा ब्लाक के चलते श्रीहावीरजी रेलवे स्टेशन पर पांच घंटे खड़ी रहीं।



रेलवे स्टेशन अधीक्षक शिव चरण मीना ने बताया कि हिण्डौनसिटी व फतेह सिंह पुरा के बीच अंडर पास निर्माण कार्य के चलते जयपुर बयाना पैसेंजर सवाई माधोपुर तक ही आई और वहीं से जयपुर लौट गई। ट्रेन के नहीं आने से गंगापुरसिटी, पीलोदा, श्रीमहावीरजी, हिंडौन सिटी, सूरौठ और बयाना स्टेशन पर यात्रियों का परेशानी हुई।



इस दौरान कोटा आगरा पैसेंजर ट्रेन एक घंटा चालीस मिनट, जनशताब्दी, कोटा पटना एक्सप्रेस ट्रेन, अबध एक्सप्रेस को आधा घंटा से दो घण्टे तक रेलवे स्टेशन पर रोके रखा जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी हुई।

