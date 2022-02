गंभीर नदी पर करौली व गंगापुर विधायक ने किया एनीकट का शिलान्यास

Karauli and Gangapur MLA laid foundation stone of Anicut on Gambhir river

मेडी गांव में 8.5 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण

करौली Updated: February 22, 2022 11:56:54 pm

कटकड़(हिण्डौनसिटी).

समीप के मेडी गांव में गंभीर नदी पर एनीकट निर्माण के लिए डांग क्षेत्र विकास मंडल अध्यक्ष करौली विधायक लाखन सिंह व गंगापुरसिटी विधायक रामकेश मीणा ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। गंभीर नदी पर 8.5 करोड़ रुपए लगात से एनीकट का निर्माण होगा।

मेडी सरपंच हरिलाल, कटकड़ सरपंच रूप सिंह, खंडीप सरपंच किरोड़ी लाल ने बताया कि मेडी, कटकड व रीठोली की सीमा के पास गंभीर नदी के पेटे में करौली व गंगापुरसिटी विधायक ने क्षेत्र के पंच-पटेलों की मौजूदगी में मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया। यहां पर 3 मीटर की ऊंचाई 250 मीटर लंबाई का एनिकट के निर्माण किया जाएगा।

कार्यक्रम में जल संसाधन विभाग के मुख्य इंजीनियर हरि सिंह मीणा ने कहा कि एनिकट 2 वर्ष में बनकर तैयार होगा। समारोह में ग्रामीणों ने दोनों विधायकों व पंच पटेलों का साफा माला पहनाकर स्वागत किया।

समारोह में ब्रह्माकुमारी विश्वविद्यालय की हेतल बहन और प्रिया बहन ने मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस दौरान रामस्वरूप पटेल , डा.बी एल मीणा, रामसहाय मीना, वीर सिंह, हरिचरण पटेल, शीशराम, ऊकार पटेल, बटुआ पटेल, जीते पटेल, रामेश्वर, धर्मराम, बद्री सरपंच सहित16 गांव के पंच पटेल सहित हजारों ग्रामीण मौजूद रहे।

चंबल के पानी की भी डीपीआर तैयार

डांग विकास मंडल अध्यक्ष लाखन सिंह कटकड ने कहा कि जल्दी क्षेत्रवासियों की पानी की समस्या का स्थाई समाधान होगा। उन्होंने, हिण्डौन, टोडाभीम, गंगापुर विधायक व दो मंत्रियों के साथ मिल सीएम को चंबल का पानी भद्रावती नदी में लाने के लिए डीपीआर सौंपी है।



एनीकट से 25 गांवों को मिलेगा लाभ-

गंभीर नदी पर मेडी के पास एनीकट बनने से क्षेत्र के 25 गांवों के लाभ मिलेगा। तटवर्टी गांव गांबडा मीना, रुधौड, रीठोली, सुंदरपुरा टोडूपुरा, कटकड,़ मनैमा कुतुकपुर, गुनसार, सेवा, पीलोदा, खंडीप , बड़ौदा ,सेगरपुरा ,पावटा ,मठ गुर्जा ,मोहचा मोहचा का पुरा,नवाजी का पुरा ,रायपुर ,कुसाय, फुलवाड़ा, सनेट पटोंदा सहित 25 से अधिक गावों के किसानों को एनीकट के पानी का लाभ मिलेगा।

