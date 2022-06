करौली कलक्टर ने पूछा- बताओ, अवैध नल कनेक्शनों पर क्या की कार्रवाई

Karauli Collector asked- Tell me, what is the action taken on illegal tap connections

कलक्टर ने मांगा जवाब, तो हरकत में आए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी

पत्रिका की खबर की असर...

करौली Published: June 08, 2022 10:42:46 pm





हिण्डौनसिटी. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की राइजिंग लाइनों में अवैध नल कनेक्शन कर खेतों में की जा रही फसलों की सिंचाई एवं डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों को छेद कर की जा रही पानी की चोरी पर जिला प्रशासन सख्त हुआ है। कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने विभाग के अधीक्षण अभियंता से इस पर जवाब तलब किया है।

करौली कलक्टर ने पूछा- बताओ, अवैध नल कनेक्शनों पर क्या की कार्रवाई,करौली कलक्टर ने पूछा- बताओ, अवैध नल कनेक्शनों पर क्या की कार्रवाई

कलक्टर के एक्शन के बाद हरकत में आए जलदाय अभियंताओं ने अवैध नल कनेक्शनों को विच्छेद करने का अभियान छेड़ दिया है। अब तक राइजिंग लाइन से 70 व डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों से 15 कनेक्शन काट दिए हैं।

दरअसल, राजस्थान पत्रिका द्वारा विगत 6 जून के अंक में 'मुत का पानी पी रहे 12 हजार परिवार, राइजिंग लाइन से कर रहे सिंचाई कार्यÓ शीर्षक के साथ प्रमुखता से समाचार प्रकाशित कर पानी चोरी के इस मामले को एक्सपोज किया गया था। इसके बाद जिला कलक्टर ने विभाग के अधीक्षण अभियंता, करौली को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। अधीक्षण अभियंता ने हिण्डौन खण्ड के कार्यवाहक अधिशासी अभियंता श्याम लाल जाटव ने मामले में कार्रवाई के लिए निर्देशित कर अपडेट देने के लिए कहा। इस पर अधिशासी अभियंता ने सहायक अभियंता भगवान सहाय मीणा से जवाब मांगा। एक-एक जगह छह-छह कनेक्शन-

पत्रिका की खबर के बाद कुंभकर्णी नींद में सोए जलदाय अभियंता जाग गए। कनिष्ठ अभियंता के नेतृत्व में गठित टीम ने प्रहलाद कुंड से पुरानी कचहरी की टंकी तक मैन राइजिंग लाइन में हो रहे अवैध नल कनेक्शनों को चिन्हित कराया। साथ ही 70 अवैध नल कनेक्शनों को काटा गया। इसके अलावा जल वितरण लाइनों में हो रहे 15 कनेक्शन भी विच्छेद किए है। कार्रवाई के दौरान सामने आया कि पानी चोरी करने वालों ने मैन राइजिंग लाइन में एक ही स्थान पर छह-छह अवैध नल कनेक्शनों को जोड़ रखा है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें