करौली जिले को मिले 83 नव चयनित पटवारी, 18 जुलाई से सूरौठ में शुरु होगा प्रशिक्षण

Karauli district got 83 newly selected Patwari, training will start in Surath from July 18

एसडीएम को बनाया नियंत्रक अधिकारी, सूरौठ तहसीलदार को कार्यवाहक प्रिंसीपल

करौली Published: July 13, 2022 01:10:02 pm

हिण्डौनसिटी. सीधी भर्ती पटवारी प्रतियोगी परीक्षा 2021 के तहत अंतिम रूप से चयनित 83 अभ्यर्थियों को करौली जिला आवंटित हुआ है। दस्तावेज सत्यापण के बाद परिवीक्षाधीन प्रशिक्षनार्थी पटवारियों को सूरौठ में बनाई गई अस्थाई पटवार प्रशिक्षण शाला में 18 जुलाई से प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण छह माह का होगा। मंगलवार को नियंत्रक अधिकारी एसडीएम अनूप सिंह ने सूरौठ तहसील भवन के प्रथम तल पर बनाई गई प्रशिक्षण शाला का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

एसडीएम ने बताया कि करौली जिले के लिए आवंटित हुए 83 में से 55 पटवारी गृह जिले के हैं। वहीं शेष नव नियुक्त पटवारी झुंझनू, सीकर, भरतपुर, बारां, हनुमानगढ, बूंदी, बीकानेर, जयपुर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर जिलों से हैं। सूरौठ में तहसील भवन के प्रथम तल पर इन्हें गैर आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण शाला में सूरौठ तहसीलदार गजानंद मीणा को कार्यवाहक प्रिंसीपल बनाया गया है। जबकि नायब तहसीलदार, भू-अभिलेख निरीक्षकों को ट्रेनर नियुक्त किया है। नव नियुक्त पटवारियों को निर्धारित प्रशिक्षण शाला में आयोजित छह माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम की पूरी अवधि में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। प्रशिक्षण के बाद आयोजित होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने व इसके बाद 2 वर्ष का परिवीक्षा काल संतोषप्रद होने पर ही पटवारी पद की सेवाएं नियमित की जा सकेगी। 35 केंद्रों पर होगा प्रशिक्षण-

राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर की ओर से चयनित 5 हजार 486 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षु पटवारियों के प्रशिक्षण केंद्र आवंटन की व्यवस्था की गई है। इनमें राज्य के 7 स्थाई एवं 28 अस्थाई केंद्रों सहित कुल 35 प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षु पटवारियों के 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजस्व मंडल द्वारा जारी जिला वार सूची के अनुसार अभ्यर्थियों को केंद्र आवंटित किए हैं। इन्हीं केंद्रों पर 18 जुलाई से से प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। पढ़ना जारी रखे

