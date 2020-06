करौली जिले की पुलिस भ्रष्ट और निकम्मी

Karauli district's police corrupt and poor.Told the DIG several times, did not listen, now the matter will go to the Chief Minister .Ramesh Meena, the cabinet minister of the state, spoke openly on the deteriorating law and order in the district.कई बार डीआईजी से कहा, नहीं सुनी,अब बात मुख्यमंत्री तक जाएगी,-जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर खुलकर बोले रा’य के काबीना मंत्री रमेश मीना