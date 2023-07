जिले में शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों के उन्नयन पर जोर

करौली Jul 21, 2023

Emphasis on upgrading activities of physical education in the district

दो दिवसीय शारीरिक शिक्षक संगोष्ठी

जिले के 350 शारीरिक शिक्षक ले रहे है भाग

सूरौठ. माध्यमिक शिक्षा के शारीरिक शिक्षकों की दो दिवसीय संगोष्ठी का शुक्रवार को कस्बा सूरौठ स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के संयोजन में आदर्श शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय में शुभारंभ हुआ।

संगोष्ठी की संयोजक प्रधानाचार्य एमडी भावना एवं शारीरिक शिक्षक भूपाल सिंह ने बताया कि संगोष्ठी में खेल गतिविधियों एवं शारीरिक शिक्षा के उन्नयन व खेल नियमों की बारीकियों पर चर्चा की जा रही है। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय शारीरिक शिक्षक संगोष्ठी का उद्घाटन मुख्य अतिथि डीईओ भरत लाल मीना ने किया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कैलाश चंद मीना की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में स्वदेश शर्मा, शारीरिक शिक्षा के उप जिला शिक्षा अधिकारी मान सिंह मीणा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हरिओम शर्मा, ब्लॉक के खेलकूद प्रभारी श्रीनिवास शर्मा, प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक सोहन सिंह मीणा, सेवानिवृत्त खेलकूद प्रभारी ओम प्रकाश शर्मा, शारीरिक शिक्षा के व्याख्याता मुरारी लाल शाक्यवार, शूटिंग बॉल के जिला सचिव विश्राम सिंह मीणा विशिष्ट अतिथि रहे। जिला शिक्षा अधिकारी ने गत वर्षों से जिले में शिक्षा और खेलकूद के क्षेत्र की उपलब्धियों बताया। उन्होंने कहा कि आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए शारीशिक शिक्षक नवाचारों के साथ तैयार रहें। शिक्षा विभाग के खेल विशेषज्ञों को खेल के नियमों का विस्तार से विश्लेषण कर और बारीकियों पर चर्चा की।