दिल्ली की महिला तस्कर का हिण्डौन में नशे का कारोबार ,पुलिस ने 4 लाख की स्मैक सहित किया गिरफ्तार

करौलीPublished: Jul 23, 2023 10:25:04 pm Submitted by: Anil dattatrey

Drug trade of Delhi's woman smuggler in Hindaun, police arrested her with smack worth 4 lakhs

ऑपरेशन ‘फ्लश आउट’ के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई

हिण्डौनसिटी. शहर में स्मैक के नशे की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन तस्करी से लेकर बिक्री पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। बड़ी बात यह है कि नशे के इस अवैध धंधे में महिलाएं भी संलिप्त हैं। नई मंडी थाना पुलिस की ओर से रविवार को की गई एक कार्रवाई में दिल्ली की एक महिला तस्कर को दबोचा गया है, जो हिण्डौन में आकर नशे का अड्डा चला रही थी। मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने महिला तस्कर के कब्जे से करीब 4 लाख रुपए कीमत की 37 ग्राम अवैध स्मैक को जब्त किया है।

एसपी ममता गुप्ता ने बताया कि ऑपरेशन ‘फ्लश आउट’ के तहत अवैध स्मैक की बिक्री की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच नई मंडी थानाधिकारी बिजेन्द्र सिंह को बेडा बनकी गांव में स्मैक के अड्डे की सूचना मिली। इस पर उन्होंने एसआई नीरज कुमार के नेतृत्व में कांस्टेबल गजेन्द्रसिंह, रामेश्वर, निरंजन सिंह, जोगेन्द ्रसिंह, ज्योति चौधरी, हरीसिंह को टीम में शामिल कर मुखबिर के बताए स्थान के लिए रवाना किया। पुलिस ने बनकी रोड़ पर अर्पिता कॉलोनी मोड़ स्थित एक मकान पर दबिश दी। इस दौरान अवैध स्मैक के साथ दिल्ली के महरौली थाना क्षैत्र की रेशम गली निवासी सपना राजपूत को गिरफ्तार किया। जो बेडा बनकी रोड़ पर भूरी का पुरा में रह रही थी। पुलिस ने तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 37 ग्राम अवैध स्मैक को जब्त किया। आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी पंजीबद्ध कर कोतवाली थाना प्रभारी व प्रशिक्षु आरपीएस अशोक जोशी को जांच सौंपी गई है।