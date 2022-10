चौखट पर कार्तिक, सावन की मानिद झूमकर बरसे मेघ

सुबह से शाम तक बारिश,बाजारों में भरा पानी

करौली Published: October 08, 2022 11:13:53 pm



हिण्डौनसिटी. कार्तिक माह की दस्तक से पहले शनिवार को भी मेघ झूमकर बरसे। सुबह से रात के चले बारिश के दौर से मौसम सावन-भादों जैसा हो गया। तेज तो कभी मंंद बारिश के दौर से शहर के रास्तों में जलमग्न होने के साथ शाम को बाजारों में जलभराव हो गया। तहसील कार्यालय में शाम 5 बजे तक 46 एमएम बारिश दर्ज की गई है।

शुक्रवार शाम शुरु हुआ बारिश का दौर रातभर जारी रहा। शनिवार सुबह लोग जागे झामाझम बारिश हो रही थी। रिमझिम तो कभी तेज बारिश का क्रम दोपहर तक जारी रही। करीब एक घंटे के अंतराल के बाद फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया। तेज रफ्तार में बारिश होने से शाम को स्टेशन रोड, गोशाला, रोडवेज डिपो के पास, कोतवाली के सामने, ब्राह्मण धर्मशाला रोड जलमग्न हो गई। बारिश का दौर नहीं थमने से शाम को कटरा बाजार, पुरानी मण्डी बाजार, कम्बलबाल मार्केट, शीतला चौराहा बाजार में जल भराव हो गया। दुकानों की चौखट तक जल स्तर पहुंचने पर रात में दुकानों में पानी घुसने की आशंका में दुकानदारों से फर्श व निचली रेकों में रखे सामान को ऊंचे स्थान पर रख दिया। बाजार और रास्तों में जलभराव से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा।

त्योहारी खरीदारी में पड़ा खलल

दिनभर बारिश होने से बाजार में खरीदारों की आवाजाही कम रही। दुकानें शाम तक खुली रहीं, लेकिन बाजारों में जलभराव होने से लोग नहीं आ सके। दुकानदारों का कहना है कि विजयदशमी के बाजार में त्योहारी खरीदारी जोर पकडऩे लगी। दीपावली के साथ सावों की खरीदारी भी शुरू हो गई। तीन दिन से बदले मौसम के मिजाज से माहौल बाजार में खरीदारों की आवक प्रभावित हुुई है।

चिकित्सालय परिसर में जलभराव बना परेशानी

जलनिकासी का समुचित प्रबंध नहीं होने से चिकित्सालय परिसर में जल भराव हो गया। इससे रोगियों व तीमारदारों के जलभराव के बीच से निकल चिकित्सक कक्षों तक पहुंचना पड़ा। रात के बाद दिनभर बारिश होने से मातृ-शिशु स्वास्थ्य इकाई भवन व चिकित्सालय भवन के मुख्यद्वार पर जल भराव हो गया। बीसीएमओ कार्यालय व चिकित्सक आवासों के रास्ते में पानी भरने से आवाजाही में परेशानी झेलनी पड़ी। पढ़ना जारी रखे

