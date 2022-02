लक्षणों पर रखें नजर, समय पर ले उपचार परामर्श

करौली Published: February 05, 2022 12:05:02 pm

हिण्डौनसिटी. विश्व कैंसर दिवस पर शुक्रवार को जिला चिकित्सालय की एनसीडी क्लीनिक में जागरुकता संगोष्ठी हुई। इसमें चिकित्सकों ने कैंसर के लक्षण, बचाव की एहतियाता और उपचार के बारे में बताया।

प्रमुख चिकित्साअधिकारी डॉ. नमोनारायण मीणा की अध्यक्षता में हुई संगोष्ठी में क्लीनिक में आए रोगियों के कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों व उपचार के बारे में बताया।

फिजीशियन डॉ. अंकुश अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष 90 वां विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। कैंसर के प्रति लोगों को जागरुकरने के लिए वर्ष 1933 से इसे इकी शुरूआत की थी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विज्ञान के विकास के युग में कैंसर सहित हर रोग का उपचार संभव है। बशर्ते प्रारंभिक दौर में ही बीमारी की पता लग जाए। समय पर उपचार मिलने से बीमारी अगली स्टेज में नहीं पहुंचती है। ऐसे में कैंसर से भयभीत होने के बजाय उसके लक्षणों के प्रति जागरुक रहने की जरुरत है।

अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ विजय सिंह मीणा ने बताया कि हड्ड्यिों में बोन कैंसर होती है। आज के समय में कैंसर के हर प्रकार को उपचार संभव है। इस दौरान फिजीशियन डॉ रामहरी मीणा, ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. रत्नेश मीणा सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे।

धुरसी रेल फाटक आज से तीन दिन बंद,पटरियों पर होगा मरम्मत कार्य हिण्डौनसिटी. फतेहसिंह पुरा रेलवे स्टेशन के पास के पास स्थिति धुरसी- विजयपुरा रेल फाटक शुक्रवार से तीन दिन बंद रहेगा। इस दौरान रेलफाटक संख्या 208 व दोनों तरफ रेलवे टै्रक का रखरखाब कार्य किया जाएगा। रेल पथ विभाग वरिष्ठ खण्ड अभियंता रुपसिंह मीणा ने बताया कि 5 फरवरी सुबह 7 बजे से 7 फरवरी शाम 7 बजे तक रेल फाटक से वाहनों की निकासी बंद रहेगी। इस अवधि में हुक्मी खेड़ा रेल फाटक 206 व अण्डर पास वाहनों की निकासी होगी।

