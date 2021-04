खौफ कायम कर रही खाकी...कोविड़ एडवाइजरी का उल्लंघन जेब पर पड़ा भारी

Khaki is maintaining awe ... Violation of Kovid Advisory was heavy on the pocket

पुलिस ने काटे 443 जनों के चालान- 47 हजार रुपए वसूल किया जुर्माना