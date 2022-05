हिण्डौन में विराजेंगे खाटू वाले श्याम, मंदिर निर्माण की रखी आधारशिला

Khatu Wale Shyam will sit in Hindaun, the foundation stone for the construction of the temple is laid



-स्टेशन रोड़ पर हुआ भूमि पूजन, भक्तों ने की लाखों रुपए की दान घोषणा

करौली Published: May 07, 2022 11:43:16 pm

हिण्डौनसिटी. खाटू वाले श्याम जल्द ही अब हिण्डौन में विराजेंगे। जी, हां 'हारे का सहारा, खाटू श्याम हमाराÓ जैसे जयकारों के बीच शनिवार को शहर के स्टेशन रोड़ पर दान में मिली करोडों रुपए कीमत की भूमि पर श्री श्याम भगवान के मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई। इस दौरान अपार श्रद्धा से अभिभूत श्याम ाक्तों ने कुछ ही देर में लाखों रुपए के दान की घोषणा कर डाली।

जाट की सराय स्थित कल्याण राय जी मन्दिर के महंत गणेश दास ने वेद और मंत्रोच्चार से विधिवत भूमि पूजन कराया। नगरपरिषद के सभापति बृजेश कुमार जाटव, पंचायत समिति प्रधान विनोद कुमार व डीएसपी किशोरी लाल, श्री श्याम मन्दिर कमेटी के संरक्षक महेश मित्तल समेत कमेटी के कई सदस्यों ने मंदिर की नींव रखी। मंदिर कमेेटी से जुड़े प्रदीप गर्ग ने बताया कई भामाशाहों द्वारा मन्दिर निर्माण कार्य मे आर्थिक सहयोग व अन्य निर्माण सामग्रियों का सहयोग शुरू हो चुका है। करीब 1700 वर्ग गज क्षेत्रफल में बनने वाले भव्य मंदिर में खाटूश्याम बाबा सहित गणेश जी, हनुमान जी, राधा कृष्ण, माँ दुर्गा की पांच प्रतिमाओं की स्थापना करवाई जाएगी। संगमरमर और आकर्षक कीमती टाईल्स से निर्माण होगा। कार्यक्रम में लायंस क्लब के ओपी मंगल, पूर्व चैयरमेन अजय मित्तल, भगवान सहाय शर्मा, कपिल शर्मा, दीनदयाल सिंघल, उमेश, शैलेश, अशोक गुप्ता आदि मौजूद रहे।

लज्जारानी वार्ड पंच निर्वाचित

ढिंढोरा(हिण्डौनसिटी.) ग्राम पंचायत ढिंढोरा के वार्ड क्रमांक 7 में शनिवार को हुए वार्ड पंच के उपचुनाव में लज्जारानी डागुर निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी से 35 मतों के अंतर से जीत दर्ज की है।

चुनाव अधिकारी ने बताया कि वार्ड पंच पद के लिए हुए चुनाव में लज्जारानी व दीपेश डागुर में सीधा मुकाबला हुआ। मतदान में 379 मतदाताओं में 306 ने मताधिकार का प्रयोग किया। देर शाम हुई मतगणना में 24 मत निरस्त हो गए। लज्जारानी को 159 मत मिले। पढ़ना जारी रखे

