बूढ़ी मां के पास सोती विवाहिता को किया अगवा, जयपुर ले जाकर किया गैंगरेप

Kidnapped a married woman sleeping with an old mother, gang-raped by taking her to Jaipur. The victim came to know about the well-being of the injured father in the accident.Case filed on seven people

-दुर्घटना में घायल पिता की कुशलक्षेम जाननेे पीहर आई थी पीडि़ता-सात जनों पर केस दर्ज