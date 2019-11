करौली में व्यापारी का अपहरण, ३० हजार में की रिहाई

टोडाभीम (करौली) - कस्बे में आठ दिन पहले सर्राफा व्यवसायी के (Kidnapping of businessman in Karauli, release of 30 thousand) साथ हुई लाखों रुपए की लूट के मामले का अभी पुलिस खुलासा भी नहीं कर पाई है कि इस बीच शुक्रवार को यहां के एक व्यवसायी को अपहरणकर ले जाने और फिर ३० हजार रुपए की फिरौती लेकर छोडऩे का मामला सामने आया है।