रुबैला से बच्चों को मिला ‘सुरक्षा कवच’

Kids got 'safety cover' from Rubella.288 vaccines in Academic Heights Public School.Measles-Rubella Vaccination Campaign .

एकेडमिक हाईट्स पब्लिक स्कूल में 288 के लगे टीके. मीजल्स-रूबैला टीकाकरण अभियान