बच्चों के विवाद से हुई रंजिश में गोली चला कर की हत्या

बंदूक और कट्टे से निकल सिर और सीने में धंस गई गोलियां, मौके पर ही अधेड़ की मौत

-पालनपुर गांव में गोली मार की अधेड़ हत्या, सदर थाने में केस दर्ज

करौली Updated: June 05, 2022 12:16:56 am

हिण्डौनसिटी. सदर थाना क्षेत्र के पालनपुर गांव में शुक्रवार रात पुरानी रंजिश को लेकर एक जने की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रातभर मृतक का शव राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा रहा और पुलिस आरोपियों को पकडऩे के लिए दौडती रही। शनिवार को सुबह पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक जगन्या (45) पुत्र रामप्रसाद निवासी पालनपुर है। मामले में पूछताछ के लिए पुलिस ने एक जने को हिरासत में लिया है। मृतक के पुत्र धारा सिंह ने गांव के ही करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

पुलिस के अनुसार मृतक के पुत्र धर्मसिंह ने प्राथमिकी में बताया कि शक्रवार को शाम करीब साढ़े चार बजे वह अपने खेत से मवेशियों के लिए हरी मक्का लेकर घर की तरफ आ रहा था। रास्ते में भकरान की पुलिया व मुंशी के घर के आगे पहुंचा तो पायलट मीणा ने पुरानी रंजिश के कारण उसे रास्ते में रोक लिया तथा डंडे से मारपीट कर दी। इसके बाद पीडि़त के पिता जगन्या, बड़ा भाई शेर सिंह और चाचा धर्म सिंह आरोपी के घर शिकायत करने पहुंचे तो वहां आरोपी व उनके परिवारजनों ने गाली गलौच कर भगा दिया। पीडि़त के परिवार जन इसके बाद खेत पर वापस चले गए। जहां शाम करीब छह बजे सभी लोग खेत पर एक साथ बैठे थे, इसी दौरान आरोपी पायलट एवं उसका भाई अरविंद और ओम सिंह अपने हाथों में देशी कट्टे और बंदूक लेकर आए। आरोपियों के साथ उनके परिवार की महिलाएं भी लाठी और डंडे लेकर आई। जिन्होंने आते ही पीडि़त परिवार पर हमला कर दिया। आरोपी पायलट, अरविन्द और ओमसिंह ने देसी कट्टे और बंदूक से गोली दाग दी। गोलियां पिता जगन्या के सिर और सीने में जाकर धंस गई। जिससे मौके पर ही पिता उसकी मौत हो गई। आरोपियों के मौके से फरार होने के बाद पीडि़त परिवार लहूलुहान हालत में जगन्या को लेकर राजकीय अस्पताल पहुंचा। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि आरोपियों की तलाश में रात भर पुलिस की अलग-अलग तीन टीमों ने कई ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन उनका सुराग नहीं लग सका। फिलहाल आरोपियों के परिवार के एक सदस्य को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस द्वारा मामले का गहराई से अनुसंधान किया जा रहा है। डीएसपी की मौजूदगी में हुआ पोस्टमार्टम, तैनात रही तीन थानों की पुलिस-

मामले को लेकर शांति एवं कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसके लिए पुलिस ने पुता प्रबंध किए। पोस्टमार्टम के दौरान स्वयं डीएसपी किशोरी लाल राजकीय अस्पताल की मोर्चरी के बाहर मौजूद रहे। यही नहीं सदर थाना प्रभारी कृपाल सिंह, नई मंडी थाना प्रभारी गिर्राज प्रसाद व कोतवाली थाना प्रभारी वीरसिंह गुर्जर के नेतृत्व में तीनों थानों का पुलिस जाप्ता भी शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात रहा। पढ़ना जारी रखे

