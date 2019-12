कोटवास बनी नई पंचायत, हिण्डौन में बढ़ा पंचायती कुनवा

Kotwas became new panchayat, Panchayati Kunwa increased in Hindaun. Tigharia of Todabhim, Hindaun returned to four panchayats from Shree Mahavirji. 39 gram panchayats in Hindaun Panchayat Samiti

-टोडाभीम की तिघरिया, श्रीमहावीरजी से चार पंचायतें लौटी हिण्डौन

हिण्डौन पंचायत समिति में अब 39 ग्राम पंचायतें