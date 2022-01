लेडी डॉन व हिस्ट्रीशीटर को भेजा जेल, रिमांड पर कोडिया गैंग का सरगना और गुर्गे



Lady don and history sheeter sent to jail, Kodia gang leader and henchmen on remand

लेडी डॉन को भरतपुर जिले की सेवर सेन्ट्रल जेल भेजा

करौली Published: January 22, 2022 12:19:48 am

हिण्डौनसिटी. लेडी डॉन रेखा मीणा व उसके सहयोगी हिस्ट्रीशीटर के अलावा कोडिया गैंग के सरगना व गुर्गों को जिला पुलिस द्वारा अलग-अलग न्यायालयों में पेश किया। जहां से लेडी डॉन व सहयोगी सवाईमाधोपुर के हार्डकोर अपराधी को जेल भेज दिया गया। वहीं कोडिया गैंग के सरगना लाला कोडिया व उसके दो गुर्गों को पुलिस ने चार दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया है। लेडी डॉन को भरतपुर जिले के सेवर स्थित सेन्ट्रल जेल में रखा गया है।

श्रीमहावीरजी थाना थानाप्रभारी धर्मसिंह गुर्जर ने बताया कि पुलिस ने लाला कोडिय़ा गैंग के सरगना पांच हजार के ईनामी लाला उर्फ कमल किशोर मीणा, उसके खास गुर्गे दो हजार रुपए के इनामी बदमाश कुडगांव थाने के भडक्या गांव निवासी पप्पू उर्फ पीएल भडक्या व सरमथुरा थाने के नयागांव निवासी ओमप्रकाश उर्फ ओपी मीणा को श्रीमहावीरजी में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। जहां से उन्हें पूछताछ के लिए चार दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया है।

दूसरी तरफ कुडगांव थाना पुलिस द्वारा लेडी डॉन टोडाभीम थाने के नांगल लाट की निवासी रेखा मीणा को करौली न्यायलय में पेश किया गया। जहां से उसे सेवर की केन्द्रीय कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। इधर करौली सदर थाना पुलिस ने सवाई माधोपुर के हिस्ट्रीशीटर रेलवे कॉलोनी निवासी सद्दाम अली उर्फ बिहारी हैं को करौली कोर्ट में पेश किया। जहां से आरोपी सद्दाम को भी जेल भेज दिया गया।



लग्जरी गाडी और रेसिंग बाइक के साथ सोशल साइट्स के शौकीन है बदमाश-



पुलिस गिरफ्त में आई लेडी डॉन रेखा मीणा, कोडिया गैंग के सरगना लाला कोडिया के अलावा पीएल भडक्या व सद्दाम उर्फ विहारी समेत अन्य बदमाश लग्जरी कार व रेसिंग बाइक चलाने के शौकीन तो हैं ही। साथ ही उन्हें सोशल साइट्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हथियारों के साथ फोटो आर वीडियो बनाकर अपलोड़ करने का चस्का है। बदमाशों में से अधिकांश ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपने नाम से पेज व अकाउंट बना रखे हैं। जिस पर वे लाइव आकर एक-दूसरे को जान से मारने और अश्लील भाषा का उपयोग कर एलानिया धमकियां देते थे। सोशल मीडिया पर इन बदमाशों को हजारों की संख्या में लोग फॉलो भी करते हैं।

