बिजलीखां के चौक के सूने मकान से लाखों के जेवर और नकदी पार

Lakhs of jewelery and cash crossed from the deserted house of Bijli Khan's Chowk

-कोतवाली थाने में मामला दर्ज

करौली Published: February 06, 2022 11:35:06 pm

हिण्डौनसिटी. शहर की पुरानी आबादी के बिजली खां का चौक स्थित एक सूने मकान से शनिवार रात चोर लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवर और ढाई लाख रुपए की नकदी चुरा कर ले गए। रविवार सुबह सूचना पर कोतवाली थानाप्रभारी वीरसिंह मौके पर पहुंचे। तथा घटना की जानकारी ली।

पुलिस के अनुसार पीडि़त सनी उर्फ निशांत पाठक ने प्राथमिकी में बताया कि बिजली खां के चौक में उसका मकान है। उसकी मां कोटा में मामा के घर पर आयोजित एक समारोह में शामिल होने गई थी। तथा वह स्वयं करौली रोड़ स्थित अपने रिसोर्ट पर गया हुआ था। प्रतिदिन की भांति रात करीब12बजे वह घर से वापस लौटा, तो मकान के अंदर का गेट खुला मिला। दो कमरों के ताले भी टूटे हुए मिले। तथा सामान व कपड़े बिखरे पड़े मिले।

पीडित के अनुसार चोर मुख्य द्वार के बजाए पीछे से छत पर चढऩे के बाद सीढियों के रास्ते घर के अंदर घुसे। तथा पैचकस अन्य औजारों की मदद से कमरों के ताले तोडे गए। टूटे हुए ताले मकान के पीछे थोडी ही दूरी पर पड़े मिले। इधर चोरी की घटना की सूचना पर पीडि़त की मां कोटा से रविवार शाम को वापस आई। जांच करने पर पता चला कि चोर कमरों में रखी आलमारी और बक्सा के ताले तोड़कर लाखों रुपए कीमत के सोने-चांदी के जेवरों के साथ ही ढाई लाख रुपए की नकद राशि चुरा कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरु कर दिया है।



चोरी की बाइक के साथ वाहन चोर गिरफ्तार हिण्डौनसिटी. कोतवाली थाना पुलिस ने रविवार को एक वाहन चोर को गिरफ्तार कर चोरी की बाइक बरामद की है।

थाना प्रभारी वीर सिंह गुर्जर ने बताया कि आरोपी बेरखेड़ा गांव निवासी पुष्पेंद्र जाटव है। जिसने नई मंडी थाना इलाके से बाइक को चुराया था। रविवार को चौपड सर्किल के पास नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही थी। इस दौरान आरोपी पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर चुराई गई बाइक को बरामद कर लिया।

