दो सरकारी संस्थान, एक दुकान से लाखों का माल पार

करौली. पुलिस गश्त को धता बताकर (Lakhs stolen from shop in Karauli) चोर करौली की एक दुकान व दो राजीव गांधी सेवा केन्द्रों से लाखों का माल चुरा ले गए। इससे पुलिस गश्त की पोल खुलकर सामने आ गई है। (Lakhs stolen from shop in Karauli) करौली के तीन बड़ के पास हाइवे स्थित कृष्णा एंटरप्राइजेज की शटर का ताला तोड़ चोर अंदर घुसे दुकान से कंपनियों की एलईडी निकाल कर ले गए। पीडि़त दुकानदार गयाजीत सैनी ने बताया कि सुबह पांच दुकान मालिक ने दुकान की शटर खुली होने की सूचना दी, जिस पर वे मौके पर पहुंचे। तब दुकान की शटर खुली हुई थी तथा चोरों ने बांस की बल्ली से शटर को ऊंचा किया, फिर दुकान में घुसे। दुकान से लगभग पांच लाख रुपए की एलईडी चुरा ले गए। सूचना पर पहुंची करौली कोतवाली पुलिस ने मौका-मुआयना किया।



गश्त पर थी पुलिस, दुकान पर सीसीटीवी कैमरा नहीं

दुकान करौली शहर से निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर स्थित है। जिससे पुलिस की गश्त भी रहती है। लेकिन पुलिस गश्त को धता बताकर चोर दुकान से लाखों रुपए का सामान चुरा ले गए। इस कारण पुलिस के गश्त प्रबंधों की पोल भी खुलकर सामने आई है। इसी प्रकार दुकान पर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था।



दो राजीव गांधी सेवा केन्द्रों से भी चोरी

करौली पंचायत समिति के अटा व मांची पंचायत के राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में चोरों ने हाथ साफ किया। चोर कम्प्यूटर, बैट्ररी, प्रिंटर व अन्य सामान चुरा ले गए। विकास अधिकारी गुलाब सिंह गुर्जर ने बताया कि चोरी की प्राथमिकी थाने में पेश कर दी गई है।