कैलादेवी का लक्खी मेला....रोडवेज ने बनाए छह यूनिट बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन पर तय किए मेला प्रबंध

हिण्डौन व गंगाप़ुर रेलवे स्टेशन 29 से शुरू होंगी मेला बसें

करौली Published: March 25, 2022 11:23:15 pm

हिण्डौनसिटी. कोरोना संक्रमण से 2 वर्ष के अंतराल के बाद भर रहे कैलादेवी के लक्खी मेले के लिए 29 मार्च से हिण्डौन व गंगापुरसिटी रेलवे स्टेशन पर अस्थाई बस स्टैण्ड का संचालन होगा। दोनों स्थानों से कैलादेवी के लिए रोडवेज बस संचालन शुरू होगा। मेले को लेकर रोडवेज व व रेलवे प्रशासन द्वारा तैयारियां तय की गई है।

होली के बाद कैला माता के दर्शनार्थियों की आवक बढऩे से रेलवे स्टेशन व रोडवेज बस स्टेण्ड पर मेला का माहौल बनना शुरू हो गया है। दर्शनार्थियों को आवाजाही के लिए गंगापुरसिटी व हिण्डौनसिटी रेलवे स्टेशन पर 29 मार्च से 17 अपे्रल तक अस्थाई बस स्टेण्ड का 24 घंटे रोडवेज बसों का संचालन किया जाएगा। जिससे ट्रेनों से आए दर्शनार्थियों को आस्था धाम तक ले जाया व लाया जा सके।

मेला में स्पेशल ट्रेन की मांग, लगेंगे अतिरिक्त रेलकर्मी

कैलादेवी के मेले को लेकर रेलवे प्रशासन द्वारा भी तैयारियों की गई हैं। इसके तहत यात्री भार को देखते हुए मेला स्टेशन ट्रेन संचालन की मांग की गई है। वहीं रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त रेलकर्मी तैनात होंगे।

स्टेशन अधीक्षक त्रिलोक चंद राजौरा ने बताया कि कोटा मण्डल अधिकारियों से 3 लिपिक, पूछताछ केंद्र के लिए तीन टिकट कलक्टर, अरपीएफ व जीआरपी के 10-10 जवान व 10 स्काउट-गाइड को कैलादेवी मेला अवधि में रेलवे स्टेशन पर लगाने का पत्र भेजा गया है। इधर मेला को देखते हुए जलसेवा समिति द्वारा रेलवे स्टेशन पर पार्किंग में नि:शुल्क प्याऊ शुरू की गई है। जिसका नगर परिषद सभापति ब्रजेश कुमार जाटव व स्टेशन अधीक्षक ने यात्रियों को शीतल जल पिला कर उद्घाटन किया।

मेले में संचालित होंगी 269 बस

मेले में दर्शनार्थयों को कैलादेवी मां के दरबार तक लाने के लिए उत्तप्रदेश के आगरा सहित तीन जिलों में छह यूनिट स्टैण्ड बनाए हैं। जहां से प्रदेश की विभिन्न रोड़वेज आगारों से मंगवाई कुल 269 बसें कैला मां के दर तक दौड़ेंगे। बसों को संचालन क्रमिक रूप से शुरू होगा।



हिण्डौन आगार के मुख्य प्रबंधक गजानंद जांगिड़ ने बताया कि ट्रेन से आने वाले दर्शनार्थियों के लिए रेलवे स्टेशन हिण्डौन से 50 व गंगापुरसिटी के बसों को संचालन किया जाएगा। आगरा यूनिट से 90 बसें कैलादेवी के लिए संचालित होगीं। वहीं यात्री भार के अनुसार भारतपुर की लोहागढ़ आगार 12 बसों को अतिरिक्त संचालन करेगी। इसके अलावा धौलपुर युनिट से 49, बाड़ी यूनिट से 20 व करौली यूनिट से 25 बसों का संचालन होगा। साथ ही घाटा मेहंदीपुरा बालाजी से 5 बसें कैलादेवी के लिए संचालित होंगी।

