खाकी वर्दीधारी के खाते से लक्ष्मी निकली बाहर, मोबाइल पर दे गई मैसेज

Laxmi ejected from Khaki uniformed account, message sent on mobile.ATM's clone crossed 40 thousand rupees from bank account of handstable.Cash withdrawn from ATM located at Shrimahaveerji bus stand

एटीएम का क्लोन बना हैडक़ांस्टेबल के बैंक खाते से 40 हजार रुपए पार

-श्रीमहावीरजी बस स्टेण्ड स्थित एटीएम से निकली गई नकदी