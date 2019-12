video-शिविर में सीखे योग के गुर

करौली. राजस्थान पत्रिका के सामाजिक सरोकार के (Learn the tricks of yoga in the camp) तहत रविवार को यहां स्वामी विवेकानंद पार्क में योग शिविर लगा। जिसका उद्घाटन नगरपरिषद सभापति अजय प्रजापत ने किया।