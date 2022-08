विधायक ने किया शिलान्यास, 19 करोड़ की लागत से होगा सडक़ निर्माण

Legislator laid foundation stone, road construction will be done at a cost of 19 crores

ओवरब्रिज से कोतवाली तक होगा बनेगी सडक़,नालियां व पटरी

करौली Published: August 04, 2022 12:17:49 am



हिण्डौनसिटी. वर्षों के इंतजार के बाद अब जल्द ही स्टेशन रोड की सडक़ पर सुगम आवागमन हो सकेगा।मुख्यमंत्री बजट घोषणा में मिली ओवरब्रिज से कोतवाली तक सडक़ की सौगात को साकार रूप देने के लिए बुधवार को विधायक भरोसी लाल जाटव व नगर परिषद सभापति ब्रजेश कुमार जाटव ने निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सार्वजनिक निर्माण विभाग 19 करोड़ रुपए की लागत से 3 किलोमीटर 200 मीटर लम्बी सडक़ का निर्माण कराया जाएगा। कार्य गति ठीक रही आठ माह में सडक़ बनकर तैयार हो जाएगी।

स्टेशन रोड पर ओवर ब्रिज के मुहाने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विधायक व सभापति ने फीता काट व शिलापट्टिका अनावरण कर निर्माण की शुरुआत कराई। इस दौरान सभापति ने कहा कि स्टेशन रोड की बदहाल सडक़ के निर्माण की लोगों द्वारा लम्बे समय मांग की जा रही थी। विधायक के प्रयासों से मुख्यमंत्री के बजट घोषणा में ओवर ब्रिज से लेकर कोतवाली तक सडक़ निर्माण की सौगात दी। शहर में करीब आधा दर्जन अन्य प्रमुख मार्गों पर भी जल्द ही सडक़ निर्माण कराया जाएगा। इनके लिए सरकार के बजट भी स्वीकृत कर दिया है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए सरकार में धन की कमी नहीं है। कोतवाली से ओवर ब्रिज तक सडक़ निर्माण होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। कार्यक्रम में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता क्वका निर्माण मानकों के तहत पूर्ण गुणवत्ता से आठ माह के निर्धारित में पूरा किया जाएगा। इससे पूर्व अधिशासी अभियंता ने विधायक, सभापति, उपसभापति लेखेंद्र चौधरी, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश मामू, पंचायत समिति सदस्य रामहरी गुर्जर, पूर्व पार्षद गोपेंद्र पावटा का माला साफा पहना कर स्वागत किया। इस दौरान संवेदक विष्णु गुप्ता, सानिवि के सहायक अंभियंता व निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। 14 मीटर चौड़ी सडक़ का होगा निर्माण

अधिशासी अभियंता ने बताया कि सरकार से सडक़ निर्माण के लिए 19 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी। विभाग ने 14 करोड़ रुपए की निविदा से कार्यादेश जारी किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग की देखरेख में दौसा की बालाजी इंफ्रास्टे्रक्टर कम्पनी द्वारा सडक़ निर्माण किया जाएगा। अप व डाउन लेन की 7-7 मीटर चौड़ी सडक़ सहित का निर्माण होगा। वहीं बीच में एक मीटर चौड़ाई के डिवाइडर बनाए जाएंगे। साथ ही सडक़ के दोनों और सवा-सवा मीटर की इंटरलॉकिंग टाइल्स की पटरी व डे्रनेज के लिए नालियां बनाई जाएंगी। पुरानी सडक़ खोद कर बनेगी नई सडक़-

शहर में भले ही सडक़ के ऊपर सडक़ बनाई जा रही हैं, लेकिन स्टेशन रोड पर पुरानी सडक़ की खुदाई कर नई का निर्माण किया जाएगा। अधिशासी अभियंता ने बताया ओवर ब्रिज से लेकर कोतवाली तक खुदाई कर पुरानी सडक़ के हटाया जाएगा। ताकि सडक़ का लेवल पुरानी के समान ही रहे। पौधों और कैट्स आई से होगा सौंदर्यीकरण

अधिशासी अभियंता ने बताया कि डिवाईडरों पर पौधे लगा सडक़ को हरितमा युक्त किया जाएगा। साथ ही सडक़ के किनारों में रेडियम बॉर्डर लाइन बनाई जाएगी। साथ ही चौराहों तिराहों पर कैट्स आई के चमकीले स्पीड़ ब्रेकर लगाए जाएगा। जो रात में वाहन की हैडलाइट्स की रोशनी पड़ते ही चमकेंगे। पत्रिका ने उठाया था मुद्दा-

बदहाल स्टेशन रोड को लेकर राजस्थान पत्रिका ने श्रंखलाबद्ध खबरें प्रकाशित की थी। एक दशक से अधिक समय से बदहाल पड़ी सडक़ से हो रही परेशानी को उजागर किया। शहर के प्रमुख मार्ग की हालत को विधायक ने गंभीरता से लिया और राज्य बजट में शामिल करवाया।

