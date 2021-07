मनमाना शुल्क वसूली पर निलंबित किए छह ई-मित्रों के अनुज्ञापत्र

Licenses of six e-friends suspended on arbitrary fee recovery

-एक सप्ताह में किया 53 ई-मित्रों का औचक निरीक्षण

-एसडीएम के निर्देशन में की जा रहीं कार्रवाई