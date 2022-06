पडोसी युवक की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

Life imprisonment for the accused of killing a neighboring youth

--छह साल पहले हजरिया की कोठी निवासी युवक की हत्या कर शव कुएं में डालने का मामला

एडीजे-2 कोर्ट के न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

करौली Published: June 11, 2022 12:22:05 am



हिण्डौनसिटी. शहर के हजरिया की कोठी निवासी एक युवक की हत्या कर शव कुएं में डालने के मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश-द्वितीय ने फैसला सुनाया। एडीजे दिनेश कुमार जलूथरिया ने आरोपी को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अपर लोक अभियोजक रघुवीर सिंह जाटव ने बताया कि 15 जनवरी 2016 को शाम करीब छह बजे हजरिया की कोठी निवासी जयलाल माली व कोटा काछीपुरा निवासी विजय सिंह मनीराम पार्क के समीप से हजरिया की कोठी निवासी विमल माली (22) पुत्र किन्दूरी को बाइक पर अपने साथ ले गए। इसके बाद जयलाल और विजय तो घर आ गए, लेकिन विमल अपने घर वापस नहीं लौटा।

इस पर उसके चाचा भरोसी माली ने 19 जनवरी 2016 को कोतवाली थाने पर विमल की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके दूसरे ही दिन 20 जनवरी 2016 को विमल का शव हजरिया की कोठी के समीप एक कुएं में पड़ा मिला। इसके बाद उसके पिता किन्दूरी ने जयलाल व विजय के खिलाफ पुत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। इस पर पुलिस द्वारा आरोपी जयलाल माली को गिरतार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। तभी से आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। कोर्ट में छह साल चली ट्रायल में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक व राजकीय अधिवक्ता रघुवीर सिंह ने 19 गवाहों के बयान लेखबद्ध कराए। साथ ही 25 दस्तावेजों प्रर्दश कराया गया। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश दिनेश कुमार जलूथरिया ने आरोपी जयलाल को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पढ़ना जारी रखे

