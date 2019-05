दोस्त की बहन की हत्या के दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास

Life imprisonment for two accused of killing friend's sister. The only young girl in the house was looted by 45 kg silver.Judge of Additional District and Session Court No. 2 in Rajni Soni murder case for five and a half years

- घर में अकेली युवती की हत्या कर लूट थी 45 किलो चांदी

-साढ़े पांच साल पुराने रजनी सोनी हत्याकांड मेेंं अपर जिला एवं सत्र न्यायालय क्रमांक-2 का निर्णय