हत्या के आरोप में दो जनों को उम्रकैद

Life imprisonment to two people on charges of murder

चार वर्ष पहले दुकान की छत की मरम्मत कराने के विवाद में चाकू के हमले से युवक की हत्या अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रमांक-2 रविकांत जिंदल ने सुनाई सजा