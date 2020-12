राह में छूटा जीवनसंगिनी का साथ, बेहोश हुआ पति, मां के लिए बिलखकर रोए बच्चे

Life partner left in the way, husband unconscious, children crying for mother

नींद की झपकी लगने से बाइक से गिरी महिला, मौके पर मौत