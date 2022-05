हिण्डौन रेलवे स्टेशन पर लगेगी लिफ्ट, दिव्यांग व बुजुर्ग यात्रियों को मिलेगी राहत

रेलवे अधिकारियों ने स्थान चिह्नित कर भेजी सर्वे रिपोर्ट

करौली Updated: May 22, 2022 12:32:29 pm

हिण्डौनसिटी . रेलवे स्टेशन पर अब बुजुर्ग, दिव्यांग व बीमार लोगों को एक-दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए फुट ओवरब्रिज की सीढिय़ों चढऩी नहीं पड़ेगी। इनकी सुविधा के लिए जल्द ही रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट लगाई जाएगी।

पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्यालय जबलपुर से आए स्वीकृति पत्र पर रेलवे के स्थानीय अधिकारियों के दल ने शनिवार को प्लेटफार्म पर लिफ्ट के लिए स्थान चिह्नित किया है। साथ ही सर्वे रिपोर्ट को कोटा के मण्डल अधिकारियों को प्रेषित कर दिया। यदि टेण्डर प्रक्रिया आदि कार्य के गति ठीक रही तो एक-दो माह में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए लिफ्ट लग जाएगी। कोटा के बाद लिफ्ट की सुविधा वाला हिण्डौन मण्डल का दूसरा रेलवे स्टेशन बन जाएगा।

रेलवे सूत्रों के अनुसार पांच वर्ष पहले वर्धमान नगर के अंडरपास के सिलसिले में हिण्डौन आए जबलपुर जोन के मुुख्य अभियंता को लोगों ने दिव्यांग यात्रियों के दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए पाथ-वे नहीं होने की समस्या से अवगत कराया। साथ ही ज्ञापन सौप कर दिव्यांग, बीमार और बुजुर्गों के लिए सुविधा मुहैया कराने की मांग की। उस दौरान मुख्य अभियंता ने सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेक क्रॉस पाथ-वे की बजाय एस्केलेटर या लिफ्ट लगाने का सुझाव दिया था। बाद में इस दिशा में कार्रवाई धीमी पड़ गई। हालांकि ऐसे में मुख्य अभियंता की सकारात्मक टिप्पणी के आधार पर रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे स्टेशनों पर लिफ्ट सुविधा मुहैया कराने की सूची में हिण्डौन रेलवे स्टेशन को शामिल कर लिया गया। इस पर पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मुख्यालय से आए स्वीकृति पत्र में उल्लेखित निर्देश की पालना में हिण्डौन, गंगापुर, बयाना के रेलवे अधिकारियों ने पांच सदस्यीय टीम ने मौजूदा फुट ओवर ब्रिज के पास लिफ्ट लगवाने के लिए स्थान चिह्नित किया है। रेलवे स्टेशन अधीक्षक त्रिलोकचंद राजौरा ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट को एडीआरएम (सामान्य) को प्रेषित किया है। जहां से लिफ्ट स्थापना के लिए टेण्डर आदि की प्रक्रिया शुरू होगी। गौरतलब है कि कोटा मंडल में अभी कोटा रेलवे स्टेशन पर ही लिफ्ट व एस्केलेटर की सुविधा है। जबकि अन्य रेलवे स्टेशनों पर पाथ वे या फुटओवर ब्रिज से ही एक से दूसरे प्लेट फार्म पर जाना पड़ता है। अब नहीं चढना पड़ेगा फुट ओवर ब्रिज- अक्सर रेलवे स्टेशन पर ऐसे यात्री भी आते हैं जो चलने-फिरने में अक्षम होते हैं। उनको परिजन कंधे पर उठाकर एक से दूसरे नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचाते हैं। इससे यात्रियों की समस्या और बढ़ जाती है। यहां प्लेटफार्म दो पर दिल्ली व आगरा की ओर जाने वाली डाउन ट्रेनों का ठहराव होता है। ऐसे में यात्रियों को सीढ़ी के जरिए प्लेटफार्म एक से दो पर जाना पड़ता है। लिफ्ट लगने से इनको राहत मिलेगी। पढ़ना जारी रखे

