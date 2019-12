भगवान के भजनों पर झूमे श्रोता

गोठरा. सपोटरा क्षेत्र के निकटवर्ती कानापुरा गांव में (Listeners swing to the hymns of God) आमजन के सहयोग से चल रहे दो दिवसीय रामरसिया दंगल का मंगलवार को समापन हुआ। जिसमें पीतूपुरा, केशोपुरा चोरघान की गायन मंडलियों ने भाग लिया।