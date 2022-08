हडताल पर पशुधन चि​कित्साकर्मी, राष्ट्रीय पार्क में किया धरना-विरोध प्रदर्शन

Livestock medical workers on strike, protested in the national park

- 11 सूत्री मांगों को लेकर चल रहे हड़ताल पर

करौली Published: August 30, 2022 08:06:22 pm





हिण्डौनसिटी. पशुधन सहायकों का वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं चिकित्सा विभाग के नर्सिंग ऑफिसर के समान करने समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चल रहे पशु चिकित्साकर्मियों ने मंगलवार को राष्ट्रीय पार्क में विरोध-प्रदर्शन किया। साथ ही बैठक में आंदोलन की आगामी रणनीति पर चर्चा की गई।

राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष ललित शर्मा, प्रदेश सलाहकार राजेश शर्मा व जिला संघर्ष संयोजक नीरज मीणा ने बताया कि उपखण्ड़ मुख्यालय स्थित ए श्रेणी के पशु चिकित्सालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों पर बीमार मवेशियों के उपचार के अलावा कृतिम गर्भाधान, टीकाकरण समेत कई कार्य बाधित हो रहें हैं। पशुपालकों को भटकना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि जयपुर में आमरण अनशन के बाद हुए समझौते के बाद भी सरकार मांगों को नहीं मान रही। इससे खफा पशु चिकित्सा कर्मी 29 अगस्त से सामूहिक अवकाश पर हैं।

इन मांगों को लेकर कर रहे हड़ताल-

जिला अध्यक्ष बृजमोहन मीणा व जिला मंत्री मोहन सिंह वर्मा ने बताया कि पशुधन सहायक का प्रारंभिक वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं मेडिकल विभाग के नर्सिंग ऑफिसर के समान करने, पशु चिकित्सा सहायक को हार्ड ड्यूटी भत्ता स्वीकृत करने, पशुधन सहायक प्रशिक्षण की अवधि तीन वर्ष एवं इंटर्नशिप छह माह करने, राजस्थान वेटेरिनरी नर्सिंग काउंसिल की स्थापना करने, पशुधन सहायक डिप्लोमा का नाम बदलने, पशु चिकित्सा कर्मियों के पदनाम परिवर्तित करने, पशु औषधालयों एवं उपकेंद्रों पर सहायक कर्मचारी एवं औषधियों सहित सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने, फार्मासिस्ट, रेडियो ग्राफर एवं लेब तकनीशियन के पद सृजित करने, राजपत्रित अवकाश के बदले क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा प्रदान करने, संक्रामक एवं जूनोटिक बीमारियों से बचाव के संसाधन उपलब्ध कराने एवं कोरोना महामारी में दिवंगत हुए कार्मिकों के परिवार को अनुग्रह राशि उपलब्ध कराने की मांग को लेकर हड़ताल की जा रही है। सरकार सहमति प्रदान करने के बावजूद मांगों को लागू नहीं कर रही।

हडताल पर पशुधन चि​कित्साकर्मी, राष्ट्रीय पार्क में किया धरना-विरोध प्रदर्शन

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें