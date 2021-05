वीकण्ड कफ्र्यू के साथ अब हर गुरुवार को लॉकडाउन, सप्ताह में चार दिन खुलेंगी दुकान

Lockdown every Thursday with weekend curfew, shop to open four days a week

गुरुवार, शनिवार व रविवार को हिण्डौन में रहेगा सम्पूर्ण लॉकडाउन

-दो दिन में स्थानांतरित करनी होगी फल-सब्जी मंडी

-एसडीएम ने फल-सब्जी व किराना व्यापारियों की बैठक