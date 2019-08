लोगोंं को झांसा देने वाला अब चढ़ा पुलिस के हत्थे

logon ko jhaansa dene vaala ab chadha polic ke hatthe. Director of chit fund company cheating crores arrested from Jaipur.19 cases registered in Hindaun, Gangapur and Jaipur.

करोड़ों की ठगी करने वाला चिटफंड कम्पनी का डायरेक्टर जयपुर से गिरफ्तार.-हिण्डौन, गंगापुर व जयपुर में 19 मामले दर्ज